台鐵太魯閣號發生嚴重意外，造成大量死傷，交通部長林佳龍傳出向行政院長蘇貞昌請辭，不過綠委卻認為他應該留下來解決問題，對於林佳龍去留，中廣董事長趙少康說，死難了這麼多人，根本沒有什麼好考慮的，不但林佳龍需要立刻辭職，蘇貞昌也要負起閣揆的政治責任，下台負責也不為過。

趙少康說，林佳龍在太魯閣列車慘劇發生，死亡旅客高達50人時，第一時間還蠻橫表示「我不會也不能在此時一走了之」，把政務官的格調及風骨完全丟光光。

趙少康也懷疑，他除了口頭，應該立刻提出書面辭呈，政務官辭職不是拋試探氣球，一定要劍及履及，難道是希望蔡英文、蘇貞昌替他緩頰慰留？第二奇怪的是蔡英文、蘇貞昌竟然沒有立刻准辭，還繼續拖拖拉拉、猶豫不決，要他好好善後，難道還要追隨 1450 觀風向再決定林佳龍的去留？

趙少康批評，死難了這麼多人，根本沒有什麼好考慮的，不但林佳龍需要立刻辭職，蘇貞昌也要負起閣揆的政治責任，下台負責也不為過。「蘇貞昌、林佳龍幹了多年，都沒有把台鐵整頓好，台鐵慘劇的善後，又何須他們來解決？」

(中時 )