【太魯閣出軌】趙少康批台鐵「國營機構的沉痾成常態」籲執政者負責

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）在今(2日)上午9點28分於崇德=和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，目前已知至少37人無生命跡象、70人受傷，另外還有上百人待援。對此，資深媒體人趙少康沉痛表示，「運輸安全」是一個國家的根本，但台鐵因歷史悠久，其國營機構的沉痾，「薪資過低、常態過勞、設備老舊、安全措施不足」成常態已是人盡皆知。

趙少康在臉書發文表示，2018年普悠瑪號的事故悲痛仍未從心中抹去，今早又接到太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道出軌的消息，截至中午失去生命徵象已超過30人，聞此噩耗令人大悲無言。趙少康稱，由衷為逝者祈禱、為傷者祈福，也要感謝第一時間到場執行救援任務的警消人員，希望這樣的悲劇不要再發生。

趙少康強調，「運輸安全」是一個國家的根本，也是為政者的責任，台鐵歷史悠久，卻因為國營機構的沉痾，「薪資過低、常態過勞、設備老舊、安全措施不足」成常態已是人盡皆知，這是無論是否發生事故都該解決的問題，希望執政者負起政治責任並把應盡的改革落實。畢竟確保國民基本「行」的安全，是一個政府最基本的責任！

一列太魯閣號408次列車，今從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故。包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，警消人員指出，傷亡集中在第8、第7節車廂，目前至少37人無生命跡象、70人受傷，另外還有上百人待援。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

(中時新聞網)