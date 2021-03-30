電機大廠東元前常務董事黃育仁提出7席董事候選人名單，其中黃立聰、孫又文與侯智升受矚目，市場人士分析，這代表黃育仁成功整合東元創始股東、外資法人建議、以及台南幫旗下環球水泥3股勢力。

東元集團轉投資菱光科技今天提名代表人黃育仁為東元電機第26屆董事候選人，菱光並同時提名英毅國際投資代表人黃立聰、以及方頌仁為東元電機董事候選人，提名李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升為東元電機獨立董事候選人。

菱光科目前董事長為黃育仁，黃育仁是東元集團會長黃茂雄之子。東元創始股東聯合推舉黃育仁領導改革，而黃茂雄及董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華共推候選人，父子背後各擁支持，黃育仁等7人參加東元新任董事改選，意味著黃育仁與黃茂雄正式形成父子對決局面。

觀察黃育仁為主的董事候選人名單，熟知東元集團的市場人士向中央社記者分析，黃立聰是東元創始股東之一黃土英家族代表黃博治之子，黃博治也是台灣機械工業同業公會榮譽理事長，黃立聰入列黃育仁所提董事候選人名單之一，代表黃育仁已成功整合東元創始股東勢力。

黃立聰位列菱光科技所提董事候選人名單第一位，市場人士分析，這顯示黃育仁對東元創始股東的尊重，「有抓到眉角」。

其次，令外界矚目，前台積電企業訊息處資深處長暨前代理發言人孫又文入列黃育仁所提獨立董事候選人名單之一，市場人士分析，這可能是東元的外資法人股東提出的建議，孫又文先前在台積電任內，與外資法人關係良好，若黃育仁是採納外資法人股東的建議入列，也代表黃育仁有機會整合外資股東的勢力。

目前外資法人持有東元股權比重約25%，外資動向將是左右東元新任董事改選結果的重要關鍵。

市場人士也指出，黃育仁之前在電子產業的磨練，對拉攏孫又文入列也有加分效果。

從股東結構來看，市場人士表示，東元創始股東、加上25日公開支持東元董事會世代交替、外孫黃育仁擔任董事長的「東元阿嬤」林明穱，合計持股比重約10%，黃育仁則透過菱光科技持有東元股權約2.63%。

再者，黃育仁所提獨立董事候選人之一侯智升，雙方熟識許久，侯智升不僅是麻省理工學院電機博士出身，更是環球水泥第3代，位居環球混凝土工業董事和總經理，侯智升家族與台南幫關係密切，市場人士分析，這是否代表黃育仁藉此結盟環球水泥，還有待觀察。

至於其他2位獨立董事候選人李明萱和劉積瑄，不僅各有會計師和律師背景，也都在房地產建設公司擔任過獨立董事，劉積瑄也擔任過全家便利商店公司獨立董事，市場人士分析，這2位熟稔資產管理，有助東元集團未來在不動產和通路事業管理。

黃育仁是美國哥倫比亞大學電機碩士，他曾投履歷進晶圓代工大廠聯電工作7年，派駐美國聯電期間，待過製程和客服部門，對於半導體產業並不陌生；回到東元集團後，也帶領菱光、東友及聯昌電子3家公司，之後更出任東元資訊電子事業群執行長。

東元將在5月25日股東會改選新任董事，其中獨立董事應選名額4席，董事應選名額7席，共計改選董事11 席。東元今天截止受理董事及獨立董事候選人提名。

目前東元大股東寶佳集團持股東元比重約25.7%，是東元單一最大法人股東；華新與東元換股結盟，累積持股比重約8.473%。（編輯：潘羿菁）1100329

(中央社)