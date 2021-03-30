【愛傳媒陳念初專欄】新疆棉風波如火如荼的展開，仍未停歇，某種角度來看這是品牌政策戰、品牌戰已經從早期的產品競爭時代，走入品牌策略競逐的時代，許多品牌會表態自己對環保等普世價值的綠色堅持，勞動人權的重視，也已經進入品牌政策的思考，消費者對品牌的要求，已經不僅在產品端，還包括品牌文化與對社會環境的貢獻與責任。

新疆棉風波，源自去年美國國會通過《防止強迫維吾爾勞動法》，而全球性非營利組「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）也公告：「因為在新疆進行可信的調查越趨困難，所以決定暫停發放BCI的棉花許可證。」

有關血汗工廠的負面評價，在過去許多如耐吉、愛迪達大品牌的各地代工廠勞動條件上，都曾經被媒體報導抨擊過，童工與壓榨勞工及辱罵勞工行徑，雖然發生在代工廠，但卻對品牌形象失分，品牌社會責任的重視，也落實在供應鏈系統上。

如果新疆棉真有不人道的勞動條件疑慮，品牌已有切身之痛，也會有特別的政策態度，維護品牌權益。

過去我們看過李奧納多主演的電影《血鑽石》劇情來看，不肖業者利用非洲不法的勞動來源，壓低成本進行不人道的血鑽石生產，終被先進國家揭發，拒絕進口這些鑽石。

「血棉花」若是以相同劇情在新疆上演，當然，許多品牌會擔心品牌受傷，而採取了拒用新疆棉的作為，看似品牌風險評估，實為品牌與社會溝通與品牌戰略的思考，民主國家消費者對品牌有一種高期望值，希望與自己的價值觀有一致性認同，當疑慮存在，很自然新疆棉事件就發生了。

新疆棉風波，從政治上的勞動人權戰，走進了商業與品牌的抵制與民族主義的擴張對峙，我們如果從品牌政策角度來看，「拒用新疆棉」品牌大都是BCI 所屬組織成員Nike、Converse、adidas、PUMA、Uniqlo、Calvin Klein 等品牌，這些品牌遭中國網友抵制和封殺，在電商上「被消失」、關閉門市、拆除店面招牌，相關代言人也深陷風波，終止品牌合作與切割品牌支持中國棉的事件，又回到政治的舞台上，尤其在對中國議題政治敏感強烈的台灣，也開始了熱烈的棉花政治討論。

新疆棉事件，是不是血棉花，強迫勞動程度到底如何？我相信中國政府是不認同這種指控，而中國官媒人民日報點名這些品牌全都被迫「辱華」，引爆中國史上最大時尚圈「辱華」事件。

「辱華」這個詞，在這次事件中被特別強調，只要提到「辱華」兩字，就一定會激起民族主義的情緒，連獲得金球獎最佳導演獎的趙婷（趙婷導演的遊牧人生今年入圍奧斯卡多項六項提名），過去接受訪問時說的話，也被中國網友說她辱華，只要提到辱華，一定會引起不少人支持與聲援。

品牌戰略其實就是商業市場的一環，也是品牌與消費者溝通的一種方式，新疆棉事件，若放在純商業市場裡來看，這是產品供應鏈裡的選擇，品牌告知消費者，我的原料來源從何而來？他生產過程裡的資訊，也需要對外說清楚，這是負責任的態度。

就像許多人會說，我想買美國棉的產品一樣，這是品牌偏好，就像許多品牌會強調環保與有機，市場讓消費者做最後選擇。

新疆棉的市場佔有率與產值非常高，印度、中國與美國，是棉花生產三大國（三國合佔六成），新疆佔了中國產量約八成，少了這些品牌，能影響的有限，但對品牌而言，政策行銷的年代，消費者的期望值很高，品牌就是一種人格，原料產地也是品牌的一部分。

政治喜歡打群架，商業也不想單打獨鬥，藝人或代言人更不想孤立無援，新疆棉事件，彼此糾結錯綜複雜，政治人物說政治人物的話，品牌堅持自己的態度，藝人選擇最有利說詞，但最終回到消費者身上，回到閱聽人解讀來看，網路操作或政治力介入，都要適可而止，因爲純消費者根本不想打群架，您說是吧！

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)