內政部長徐國勇到台南市警察局參加主管會報，慰勉員警辛勞。（台南市警察局提供／莊曜聰台南傳真）

台灣祀典武廟今天舉行「台灣各界春祭武聖大典」，內政部長徐國勇南下擔任正獻官主祭，活動結束後，徐國勇也前往台南市警察局，參加例行的主管會報，他針對南市警方破獲刑案維護治安及疏導各項大型活動交通工作，表達肯定與感謝，並慰勉員警「破案就是治安工作最大的保證。」

台南市近來發生的重大案件，在警方努力下最後都順利偵破，徐國勇說，南市長期以來，在治安、交通狀況以及民眾滿意度等警察工作面向成績均名列前茅，雖說偶發性的治安事件發生當下會影響民眾觀感，但南警面對社會矚目案件，能用最快的速度偵破，清查相關犯嫌，一網打盡，用實際的工作表現來回應市民的期許，守護民眾的人身及財產安全，破案就是對治安工作最大的保證。

徐國勇也期許所有南警同仁，治安工作責無旁貸，他特別感謝基層員警辛勞，因基層員警是與民眾直接接觸的第一線人員，直接感受民眾情緒，如果第一線同仁在受理民眾報案時，能夠鉅細靡遺、依法妥適處理，民眾一定有感，也請同仁共同努力，讓台南成為台灣的驕傲，他也提醒員警隨時注意身體健康。

(中時 )