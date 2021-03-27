有鑑於國徽與國民黨黨徽太過相似，容易讓人混淆，時代力量立法院黨團日前於立法院會提案，要求內政部評估更改國徽的必要性，在民進黨團支持下通過提案，依規定內政部應於3月29日向立法院提出報告。對此，內政部次長陳宗彥表示，時間到自然會提出報告。不過，內政部官員透露，提出報告期限是以總統公告日開始計算，因此最晚會在4月9日提出。

時力黨團提案主張，我國現行國徽與國民黨黨徽外在表徵難以區別，極易造成混淆，且台灣已民主化30餘年，政黨黨徽僅能代表部分人的意志，黨徽與國徽如此相似的黨國不分情事，不應於當今的台灣續存。

根據立法院通過的主決議內容，內政部得在2個月內評估國徽更改的必要性，並向立院內政委員會提出專案報告。2個月期限將於3月29日到期，時代力量立委陳椒華日前質詢內政部長徐國勇時，詢問更改國徽必要性的報告準備進度，徐國勇答覆，已經準備差不多，但並未透露細節。

據悉，此評估報告涉及敏感的政治問題，至今仍難產，連徐國勇在立法院備詢時也坦言，「這個在台灣確實很敏感。」因此，內政部對於評估報告隱密到家，至今都未對外透露報告內容。

對於評估報告提出的時間，陳宗彥僅說，會遵照立法院的主決議，在期限內提出報告。不過，內政部官員近日透露，內政部提送報告期限並非通過主決議的3月29日，而是以總統公告日起計算2個月，預計會在4月9日提出。

(中時 )