台中市警察局第四分局南屯派出所接獲通報，一名李姓女子報案表示先生晚間9時許離家，並留下紙條稱有輕生念頭，便再無與家人聯繫，李女擔心丈夫安危，急至西屯區市政派出所報案，男子與妻子爭吵後從位於台灣大道的住家徒步近9公里到南屯區，經調閱監視器發現該男子往南屯區麗水巷周邊活動，約40分鐘順利尋獲，家屬感激員警協助。

因南屯派出所轄內有74號快速道路，該路段偏僻且夜晚照明不足、十分昏暗，員警獲報後決定先行就該路段為中心擴大協尋，駕駛巡邏車緩緩行駛於新鎮和路與筏子東街周邊，不放過任何蛛絲馬跡。

當車輛由新鎮和路迴轉筏子東街時，員警眼角餘光一閃發現路旁草堆疑似有動靜，便將車輛駛近，眼見該名民眾特徵與他們所要尋找之失蹤人口極其相似。

員警下車查看，並向該民眾攀談及查證身分，果然是被通報協尋40歲蕭姓男子，所幸男子身體與精神狀況良好，經深入了解，蕭男與妻子爭吵後從位於台灣大道的住家徒步近9公里到南屯區。

員警一番好言相勸，終於順利將其帶返派出所，員警提醒蕭男先行與家人報平安，家屬對警方迅速將失蹤之丈夫尋回，深深表示感謝。

南屯派出所所長江松泳表示，為民服務為從警準則之一，並讚賞同仁們積極處理之效率，也提醒民眾務必多關心身邊的家人、朋友們，若察覺有異，請以陪伴及溝通代替斥責、爭吵，多以同理心去面對心情較低落的親友，適時給予溫暖的言詞、擁抱，人人都能夠成為他人命懸一線時的救命繩。

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