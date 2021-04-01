市長盧秀燕說，這是當地居民多年來心願，道路打通後節省通行時間，讓西屯、北屯兩大區域連結更緊密。（陳世宗攝）

台中市政府為提供更便捷的交通路網，建設局投入5300萬元經費，打通僅一線之隔的西屯區中康街與北屯區同榮路239巷，1日舉行通車；居民往返兩地不需再繞道而行，大幅節省15分鐘行車時間。市長盧秀燕說，這是當地居民多年來心願，道路打通後節省通行時間，亦讓西屯、北屯兩大區域連結更緊密。

盧秀燕表示，西屯、北屯區為全市人口數前兩大區，過去北屯同榮路239巷、西屯中康街只相隔近70公尺，「近在咫尺」卻不連通，兩地居民多年來希望打通道路；這段短短的路段須考量經費、地下管線、地主意願等因素。

盧秀燕指出，她上任後傾聽西屯區港尾里長、北屯區同榮里長建言，決定投入預算、協調地主打通道路；感謝市議員支持預算編列及建設局同仁努力，完成地方長年來的心願。

建設局長陳大田說，西屯區中康街至北屯區同榮路239巷打通工程位於兩區交界，長度約70公尺、寬度12公尺，經費包含工程費600萬元、用地及地上物補償費4700萬元共5300萬元；去年11月開工、今年農曆年前完工。1日舉行通車典禮，感謝在地居民對市府推動公共工程的支持，讓工程順利完工提前通車。

陳大田強調，過去這路段尚未打通前，兩區居民需繞道而行，如今道路開通後，不僅通行更方便，也讓區域關係更加緊密、往來更便利。尤其1日看見多台物流車輛行經此段道路，顯示打通道路後，帶給民眾更便利的生活、提升民眾工作效率。

(中時 )