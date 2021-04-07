台中市63歲劉姓男子日前將未熄火轎車，停放北屯區四張犁公園旁，警方據報找到車主，他表示忘了熄火，轎車已經連續發動13個小時；警方呼籲，請民眾注意車輛狀態，以免一時疏忽讓不肖分子有機可趁，損財又損車。

台中市警五分局四平派出所，警員梁瑛泓、徐建翔當時執行巡邏勤務，接獲民眾報案，說有1輛轎車停在北屯區四張犁公園旁，引擎發動很久，卻一直沒見到有人開離，擔心車主出事，趕緊報警處理。

但警趕抵車內見無人，警方查詢車籍地址並通知車主處理。劉姓車主抵達現場表示，因為去中國醫藥大學附設醫院做完治療回來不舒服，一時疏忽卻忘記熄火。

停車怠速等候超過3分鐘者應熄火，若不熄火（怠速），影響周遭空氣品質，依照環保署規定，「違反機動車輛停車怠速管理規定罰鍰標準」處予罰鍰違者，視車種開罰1500至5000元不等。

台中市警五分局提醒民眾，老車較容易遭竊，就算發動狀態亦可將鑰匙拔起來，故在離開車輛時，務必確認車輛是否熄火、關燈並上鎖，另外長時間的怠速也會對車子有不良影響，請民眾注意車輛狀態，以免一時疏忽讓不肖分子有機可趁，損財又損車。

(中時 )