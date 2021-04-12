鄒姓男子搶來的皮包。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

鄒姓男子涉嫌搶案後騎乘逃逸的自行車。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

1名年近6旬的流浪漢，因缺錢花用，昨天下午異想天開在台南市區徒步搶奪1名落單的90高齡老嫗皮包，得手7000元。市警五分局調閱過濾路口、店家上百支監視器後，12日循線將他逮捕到案。全案偵訊後，依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，59歲的鄒姓男子因缺錢花用，昨天下午2點徒步在市區尋找作案對象。當他行經北區北園街某巷內時，發現1名90歲的老婦獨自行走，竟心生歹念徒手行搶老婦褲袋內皮包，內有現金7000元及證件等物後逃逸。

管轄的警五分局獲報後立即組成專案小組，調閱分析上百支路口、店家監視器，發現嫌犯徒步逃入巷弄後，騎著預藏的自行車離開，再將自行車藏匿某處私人停車場後，變裝搭計程車逃逸。

專案小組經過抽絲剝繭過濾清查，鎖定鄒姓男子涉嫌重大，今天上午11點持台南地檢署的拘票，前往永康區中華路某菜市場內拘提鄒男到案，並當場查扣贓款7000元及搶來的皮包、作案衣物、自行車等證物。

(中時 )