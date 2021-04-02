衛福部長陳時中2日受邀至開南大學演講，以台灣防疫成功的經驗為演講主題，開始前台上的主持人談到，演講這天發生了太魯閣出軌意外，請全體起立默哀1分鐘，台上陳時中、校長林玥秀及前立委鄭寶清也紛紛起立低頭默哀。

媒體問及陳時中，走到現在國家防疫的策略給自己打幾分？陳時中則直言「不給自己打分數」，表示防疫成功最重要的就是「全民防疫」，而不管是在垂直整合還是水平整合，全民都上下一條心，大家一起把防疫做好做滿。

開南大學董事長葉哲正也說，這次能邀請陳時中來演講非常榮幸，另外也很感謝陳時中把台灣這麼美的寶島守的這麼好。校長林玥秀提到，桃園這次引爆院內感染危機，但最後還是成功守住，陳時中是照亮桃園福地的一大功臣。

桃園副市長高安邦表示，這一年多以來新冠肺炎肆虐全球，中央、地方攜手保護台灣的安全，這次的講座非常難得，陳時中累積很多防疫的經驗，可以作為全世界的參考。

(中時 )