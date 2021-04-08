抖音電商首屆生態大會8日在廣州舉行。抖音電商總裁康澤宇在主題演講中說明「興趣電商」概念，也就是一種基於人們對美好生活的嚮往，滿足用戶潛在購物興趣，提升消費者生活品質的電商。未來一年，抖音電商將推出三大扶持計畫，幫助1000個商家實現年銷破億元（人民幣，下同），1萬個優質達人年銷破千萬元，100款優質商品年銷破億元。

據中新網引述康澤宇說，儘管發展快速，但GMV不是現階段抖音電商的第一指標，完善平台對商家的基礎服務能力，為使用者提供優質的購買保障、客服體驗才是重中之重。他也強調，抖音有良好的內容生態，眾多優質創作者，多元化用戶和較為成熟的興趣推薦技術，有很大機會做好興趣電商。

康澤宇認為，抖音發力興趣電商有三方面優勢。第一是短影音和直播的普及，讓商品展示變得更生動、直觀，大幅降低消費者的決策門檻；其次隨著推薦技術越來越成熟，基於內容興趣的個性化推薦成為市場標配。

第三則是平台湧現大量優秀的短影音和直播創作者，使得更多優質商品，可以通過更好的內容形態展示，商家也有了更多機會通過創作者觸達到粉絲。

(旺報 )