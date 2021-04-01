一名國小男童滿面愁容日前枯坐在基隆中山派出所門外不語，員警見狀詢問，男童卻含著眼淚說要等爸爸，卻不願說出家庭狀況，員警見狀不忍，將他帶回派出內照顧，這時男童才娓娓說出因媽媽生病住院，爸爸又忙著外送美食賺錢，他只好在派出所外等爸爸接他，警方事後找到父親，男童一見到爸爸立刻放聲大哭緊緊抱住，令員警也相當心酸。

母住院父載弟弟外送貼家用，8歲童枯坐派出所外惹人心疼。(警方提供)

警方表示，3月29日19時許，一名男童揹著書包愁眉苦臉地呆坐在基隆市警察局第四分局中山派出所旁騎樓地上，巡佐徐觀海及警員李翊煜見狀，趨前牽著男童的手返回派出所內稍作休息、關懷詢問。

巡佐徐觀海及警員李翊煜見狀，趨前牽著男童的手返回派出所內稍作休息、關懷詢問。(警方提供)

8歲的男童皺著眉頭怯怯地表示，想要等父母前來帶其返家，但父母親卻遲遲未出現，只好獨自在騎樓枯坐等待，但是當員警詢問其相關年籍或聯絡方式時，男童卻語焉不詳回應，正當苦無頭緒時，突然想到書包內可能有聯絡簿，果然找到男童住處及父親電話，但多次撥打電話卻無法接通，只好載送男童返家，卻又發現家中無人，於是再度返派出所所，思索如何幫助男童。

經員警不斷連繫，終於與其父親取得通話，這時才發現，原來男童母親生病住院，而父親現正騎機車載著年幼弟弟從事美食外送工作，無法即時趕到派出所，只好在電話中並拜託警方協助照看男童。

事後男童父親結束外送工作，才急忙趕赴派出所時，男童紅著眼眶飛奔至父親懷中，父親亦拖著疲累的身軀，不斷向員警致謝並表示其妻因病住院，家中尚育有年幼子女，身負重擔的他無暇兼顧，感謝警方伸援協助照顧男童。

員警見狀也亦給男童鼓勵並吩咐男童如需幫助，可以隨時來派出所找警察叔叔，因為警察就是人民的保母，當場讓男童破涕為笑，歡欣的牽著父親的手返家。

(中時新聞網)