人氣女星鄭爽本是「90後四小花旦」之一，今年初爆出和舊愛張恒找代孕，竟因分手棄養，引發軒然大波，男方一肩扛起責任，在美國滯留多月照顧兩個小孩，又跟鄭爽打官司，希望奪回扶養權親自將兩個小孩帶回。今(16日)媒體則報導，知情人指出因當初代孕等相關費用，幾乎都由鄭爽一人出錢，花費高達1億多元台幣，因此在法官判決兩個孩子監護權時，鄭爽贏面較大。

據《澎湃新聞》報導，鄭爽和張恒近日因監護權、欠錢官司等多案互相提告，金錢方面的糾紛近日進入二審，張恒代理律師周俊提供兩人相戀到分手完整的時間線，據張恒的護照顯示，2018年12月到2019年1月張恒在美國找人辦理代孕，2019年9月、10月張恒、鄭爽分手，先前鄭爽和張恒父親的電話錄音便發生在這時期，隔月張恒又獨自飛到美國，辦理小孩出生前相關手續。

報導指出，2019年11月，鄭爽便因借貸糾紛提告張恒，11月張恒所有銀行和證券帳戶都被查封，12月張恒再次飛往美國，陸續等兩個孩子出生，2020年1月張恒回到大陸，解決帳號被查封處理事宜，1月20日又回到美國，照顧兩個孩子至今，律師周俊認為，鄭爽之所以提告張恒，目的是為了切斷張恒所有經濟來源，從別的方面逼男方棄養。

《鏡週刊》則報導，知情人透露鄭爽這回出了兩個小孩的代孕、生產費用，還幫忙開公司出錢，並借給張恒2000萬人民幣，前後加起來花費至少超過3000萬人民幣，約1.3億台幣，屬於「主要貢獻者」，考量到這點，相對於張恒較無實質上付出，恐是鄭爽打贏官司的關鍵，而全案3月底將在美國開庭，鄭爽本人應該不會親自出庭，判決結果如何？仍有待法官定奪。

(中時新聞網)