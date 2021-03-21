隨著3C產品逐漸普及，現代人經常手機不離身，除了傳訊息、通話，也有不少人拿來追劇、打線上遊戲，網路逐漸取代有線電視的需求。對此，就有網友不禁好奇，「電視仍是家庭必需品嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文透露，最近在研究新房的裝潢，有鑑於目前租屋處沒放置電視，也沒什麼大礙，讓他相當苦惱是否需要添購一台電視，「電視有點雞肋，但不買好像又少了什麼，有人家裡沒買電視嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒買、沒在看電視，索性不花那個錢」、「我家傳統箱型電視壞了之後就沒買了，大概已經沒電視10年以上了吧」、「其實開電視還滿可怕的，跟在YouTube首頁漫無目的地滑一樣，會不知不覺花了很多時間看自己也不知道為啥要看的影片或節目」、「十幾年沒看電視了，現在都是看電腦看手機」、「我前屋主有留電視給我，不過我大概一年看不到三次吧」。

不過也有不少人認為，電視有購買的必要，並提到背後的關鍵優勢，「雖然沒看電視，但會想買，就是大尺寸螢幕的概念」、「為甚麼不買？平常用電腦、手機追劇，投放到電視上，大螢幕看了比較舒服不是嗎？」、「買65吋以上電視，玩PS5和看電視盒子追劇像看電影，很爽」、「還是要買，一直看手機，很傷眼睛」、「我都買來玩Switch」、「我覺得在房間買一台電視掛牆上，是我這十年來做過最正確的消費」；也有人提到「若是租屋倒無所謂，除非你家不會有客人」。