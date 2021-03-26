出席廣播活動同台零互動？ 趙少康邀蔡英文上節目聊國家大事

蔡英文總統今出席「中華民國110年廣播節慶祝活動暨廣播商業同業公會第四、五屆理事長交接典禮」；中廣董事長趙少康也在門口迎接，但兩人沒有什麼互動，會後趙少康受訪當場透過沒邀請蔡總統再度上他節目，「不管是廣播或電視，都歡迎。」

趙少康說，本來他在錄影，後來想到，還是要盡地主之誼，所以他特別改了錄影時間。

蔡英文下午與NCC主委陳耀祥現身中廣大樓，趙少康也提前到場迎接，席間，兩人中間隔著陳耀祥，所以沒有特別互動。

蔡英文因另有行程先離開，趙少康隨好接受媒體訪問，被問到有沒有機會跟蔡英文或陳耀祥聊天？趙少康說，沒有，就打個招呼問個好，因為場面很熱烈，並沒有講什麼話，但蔡英文到場時，他有歡迎蔡英文。

至於有沒有話想對蔡英文說？趙少康說，今天是廣播節，蔡英文來祝賀，他們也謝謝蔡英文撥冗來，而廣播正面臨數位化等很多挑戰，他剛有聽到，當前後任理事長在台上談論廣播的狀況時，蔡英文當場有交代身旁的陳耀祥要幫忙解決問題。

被問到有什麼想跟蔡總統說，他表示，希望蔡總統更努力，因為台灣正面臨的討戰真的很多，不論是兩岸、疫情還有疫苗。

由於趙少康民國100年時訪問還是黨主席的蔡英文總統，被問到是否會想再邀請蔡總統上節目？趙少康說，「可以啊，她願意的話。」

(中時 )