蔡易餘在海區陸續掛出與蔡英文合體的政策行銷看板，但蔡易餘的臉都被P上「瘦身中！臉照後補」，KUSO看板讓不少鄉親忍不住笑出來。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭攝）

立委蔡易餘已開始認真運動，說自己會努力達標。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣黨部也選在愚人節在臉書發布公告，請所有黨職人員配合協助監督蔡易餘到6月30日，引發網友熱烈討論。（呂妍庭攝）

桃園市長鄭文燦減重成功，目前體重不到80公斤，結果昨與鄭文燦先後量體重的立委蔡易餘被黨主席蔡英文下令要在3個月內減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」，今1日蔡易餘說自己嘴「太秋」，挖洞給自己跳，因開除黨籍事關重大，會努力達標，而民進黨嘉義縣黨部也選在愚人節在臉書發布公告，請所有黨職人員配合協助監督蔡易餘到6月30日，引發網友熱烈討論。

蔡易餘說，他昨天看到鄭文燦就說「你78公斤是騙人的」，沒想到鄭立刻請人拿來體重機，此時又看到蔡英文走過來，心裡已覺得不太妙，果然量完體重就被下達減重令，「所以說人嘴不能太秋」，還說小英總統說100公斤以下是第一階段，之後還有第2階段。

由於上周蔡易餘在嘉義縣海區陸續掛出與蔡英文合體的政策行銷看板，但蔡易餘的臉都被P上「瘦身中！臉照後補」，KUSO看板讓不少鄉親忍不住笑出來，對此，蔡易餘也有一番解釋，指自從鄭文燦開始減肥後，他就有預感總統會叫他減肥，所以才會特意製作搞笑看板，還信誓旦旦說3個月後就會把瘦下來的臉放到看板上。

目前體重109公斤的蔡易餘甚至拿出名片振振有詞地說，他1年多前印製的名片上就印體重109公斤，「我只是很努力地保持住」，面對這場黨籍保衛戰，民進黨嘉義縣黨部也選在愚人節這天以縣黨部主委林秀琴名義發布3點公告，請黨職人員配合協助監督至2021年6月30日。

縣黨部的公告內容包括嚴格監督蔡易餘的飲食，嚴禁主動餵食，尤其是晚上8點後，當蔡易餘跑行程時，若遇民眾敬酒，請各黨職人員替其代飲或婉拒。另外如參加路跑或社區媽媽土風舞等活動，務必要督促蔡易餘全程參與，不得在旁觀看聊天，相當逗趣。對各界高度關注自己的體重，蔡易餘掛保證，「謝謝大家關心，我會努力達標」。

(中時 )