紙箱缺很大，也波及農產品外銷，農委會主委陳吉仲7日指出，農民若真因缺紙箱導致出口難，將提報到跨部會小組討論、解決。

台灣鳳梨輸往日本，因使用了銷往大陸的庫存紙箱，在造成「誤會」的同時，也引發國內紙箱缺很大的問題。

立法院經濟委員會7日邀陳吉仲報告針對「台農會、台農投公司經營績效等」進行報告並備詢，民進黨立委蔡易餘質詢時指出，嘉義地區農民因為找不到紙箱，即使有訂到紙箱，也要等3個月，導致無法出口，「空有訂單，卻無法銷出去」。

陳吉仲指出，紙箱缺的問題，2月在跨部會會議中第一時間就有提出要求，並在工業局的配合協助下，大幅減緩紙箱缺的難題。但是，蔡易餘表示，實際上至今仍很多農民確實有「找不到紙箱出貨」的苦惱，甚至即使有訂到紙箱，至少要等3個月。

陳吉仲因此承諾，若農民真有「缺紙箱」的苦惱，可先向當地農會反映，農委會再提報到跨部會小組協商、解決。

(工商 )