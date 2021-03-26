隨著台灣越來越多新住民和移工，不少商家也嗅到商機，許多東南亞商店如雨後春筍般崛起，對此，就有網友不禁好奇，「東南亞商店該買什麼才專業？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，東南亞商店越開越多間，光自己家附近500公尺內，最近半年就開了3間，但因為選擇多樣，讓他陷入選擇困難的窘境，「進去逛了一圈只買了一包魷魚乾，泡麵種類太多，根本不知道怎麼挑才好，有沒有專業人士來分享一下東南亞商店怎麼買才能顯出專業度？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「越南胡椒鹽讚」、「煉乳，泰國手標茶。泰奶手搖杯開滿街大暴利」、「餅乾，便宜又好吃」、「逛過蠻多辛香料的，可以買回家試試」、「那個不知道什麼種子水的飲料也可以買」、「ABC辣椒醬」。

此外也有不少網友一致狂推高CP值的東南亞泡麵，「6元印尼炒麵」、「各種口味的營多麵」、「越南河粉泡麵，湯頭微辣清爽」、「每種泡麵都買回去試，以後就知道要買什麼了」、「買泰國媽媽麵啦！」、「聽說澳洲打工度假省錢的人，媽媽麵是他們的救星」。