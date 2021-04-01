桃園市觀光旅遊發展協會將於4月1日起舉辦為期一個月的「桃園的泰美食光」系列活動，桃園市觀光旅遊發展協會李三連理事長表示，這是協會成立以來第一次承辦這種含跨多種產業領域的美食節系列活動，共有10幾家商家參與活動，期間也會推出相關優惠。

黃治峯說，在桃園龍崗一帶由於特殊的歷史文化背景，這裡有著昔日來自雲南與泰緬邊境的孤軍眷屬，使當地成為全台滇緬泰美食最大集散地之一，加上近來本市移工數量為全國之冠，桃園後站也蓬勃發展出具東南亞風味的餐廳及商店，其中泰式餐廳不在少數。因此希望能藉由舉辦這類的美食節活動，同步推廣宣傳桃園多元文化之觀光意象，創造話題，進而促進觀光產業發展，提昇產業經濟。

桃園市觀光局提到，這次在泰國經貿辦事處的大力支持下，邀請到泰國大使御用廚師Mrs. Samrong擔任客座主廚，以及擔任4月2日至4月4日在桃園喜來登酒店舉行的廚藝DIY教室導師。另透過泰國觀光局的鼎力協助，借出大量特色文物展示品及傳統服飾以及活動禮品，給民眾體驗、抽獎，目的就是希望透過美食交流、特色文物的陳列展示、展演互動等，讓更多喜愛泰國美食、文化的民眾或是因疫情無法返鄉團聚的新住民及移工們，不用出國就能在桃園感受到濃濃的泰國風情之美。

觀光局說，合作商家包括泰香泰式料理、詠順小吃店、泰廚泰式料理、泰享吃、好吃泰式料理、莎娃迪泰式料理、Tlai大佬泰式廚房、桃園喜來登酒店、佶洋貿易股份有限公司、Vorfur臥佛牌等10個商家熱情參與，活動期間店家也會主動釋出優惠給民眾。

(中時 )