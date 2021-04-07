越南籍崔姓女子利用他人居留證在台非法滯留，更報名了汽車駕訓班及健身房人員，甚至參加越南同鄉會的選美比賽，而她也在臉書發布訊息招攬客人，替民眾非法施打玻尿酸、溶脂針等美容醫療行為，經桃園市專勤隊調查後終於水落石出，依偽造文書、醫師法等罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署於去年9月間接獲民眾報案有不明身分的越南籍崔姓女子在臉書公開招攬客人，以預約制在桃園地區私自開設之整形診所執業。懷疑崔女未持有醫師執照提供打針等醫療美容服務。經移民署人員跟監追查，甚至喬裝成會員進健身房確認其真實身分，另也跟隨崔女的貼文至駕訓班查證，發現崔女持用登記會員的居留證與本人明顯不相符。

崔姓女子盜用他人身份辦理健身房會員、上駕訓班，甚至還參加越南同鄉會的選美比賽。（姜霏翻攝）

爾後專案小組見時機成熟，於今年1月間前往崔女桃園區住所外盤查，當下崔女竟重施故技，淡定的向專案人員出示別人的居留證，更謊稱與照片上的人是因整型緣故而有所不同，堅稱自已就是居留證照片上的人。移民官隨後將崔女帶回桃園市專勤隊清查。

調查後發現，崔女是2017年偷渡來台，她也坦承曾於越南從事美容行業，明知未具有合法醫師資格，仍於臉書發布訊息招攬客人，實施美容醫療行為賺取費用。經專勤隊循線偵查後，最終將崔女查獲到案，訊後依觸犯偽造文書及醫師法等罪移送桃園地方檢察署偵辦。

移民署呼籲在台外籍人士切勿以身試法，持用他人居留證或護照提供執法單位查驗，此舉將觸犯刑法偽造文書罪，另提醒民眾切勿接受無合法醫師資格人員提供的醫療美容服務，避免醫療糾紛致使自身健康受損。若發現不知名之外籍人士於台從事任何不法活動，可記錄時間、 處所及案情據以檢舉。

(中時 )