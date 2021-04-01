家防中心主任侯淑茹（左一）社會局長彭懷真（左二）終身成就獎得主洪月華（中）終身成就獎得主翁慧圓（右二）律師林瓊嘉（右一）。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

響應4月2日社工日，台中市政府社會局1日舉辦「110年台中市績優社會工作人員及團體表揚典禮」，社會局長彭懷真表揚來自公私領域58位社工及2個執業安全機構；感謝社工們協力織起綿密的社會安全網，串聯各個服務節點，為個人、家庭與社會提供無私專業的服務。

彭懷真表示，今年表揚典禮以「走向社會，愛不止息」為題，獎項包含執業安全、終身成就、特殊貢獻、薪火傳承、績優督導、新銳督導、績優社工、新銳社工等8項。典禮表揚辛苦優秀的社工和社福機構，感謝他們在工作領域長期投入與貢獻，促進團體間專業交流與經驗傳承，也希望透過親友參與，傳遞分享愛的力量，以獲得正面的認同與肯定。

彭懷真指出，今年榮獲終身成就獎、任職社團法人台中市社會工作師公會的洪月華女士，40多年來持續扶持脆弱家庭與身心障礙者，也曾陪伴921大地震的傷者家庭，共同走過心靈創傷過程，協助傷者重新摸索，找回對生命的熱忱。

特殊貢獻獎得主劉婌齡與婦平科同仁合影。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

榮獲新銳社工獎、任職於陽光基金會中區中心的社工員張嘉金，4年間陸續服務上百個燒燙傷與顏損家庭，陪伴他們走過漫漫重建與治療的過程，甚至一同面對生死離別。張社工員感謝台中市政府與陽光基金會的肯定，表示將成為「隧道中的螢火蟲」，盼能持續照亮這些家庭。

社會局表示，社工日相關系列活動「社獵攝影徵選競賽」從今日起開始徵件，詳請請上網查詢( https：／／contest.plus1today.tw／socialworker／way／content？id=1＆v=369820＆openExternalBrowser=1 )，此外，社工專業形象短片，將陸續於台中市社會局粉絲專頁「社會有愛、溫暖台中」上線，透過這些得獎者與機構的訪談，讓民眾瞭解社工的專業能力與服務，以及對於安定社會的重大貢獻。

(中時 )