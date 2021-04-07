台電董事長楊偉甫(右排左1)今天出席宜蘭流速型微水力測試平台啟用典禮，對台中市府開罰中火3號機，跟媒體表示這是「浪費社會資源」。(圖：台電提供)

台中火力電廠3號機重啟中市與中央爭議再起，台電董事長楊偉甫二度被中市以違法開機移送偵查。楊今天表示，去年是2號機，今年看來又是同樣事情重演，他之前已被移送過，為了同仁可以接受。但不能接受合法運轉，經過主管機關、法院認可的機組，仍遭台中市裁處的違法行為。台灣是法治國家，這應該予以重視，否則台中市政府是「浪費社會資源」。

對於台中市指稱電力充裕有結餘，不需要急著燒煤重啟燃煤機組。楊偉甫回應，台中看的是中火那2部機組，但他看的是全國機組。這些發電機組需要維護保養，就像一支球隊，有先發、中繼、板凳球員。3號機經過防治污染設備改善，是「最健康」機組，沒有道理把最好的擺在板凳。

他指稱，3號機雖上線，但2、9號機下來維護，中火整體發電量沒有增加。並強調自己也是台中人，家人也都在台中，「我不會對台中不好。」

面臨今夏供電挑戰，楊偉甫指出，乾旱水力發電減少，所以核三1號機、大潭機組都要按時下去維修，到時就有健康機組頂上來。雖然今年用電會增加，但他認為可以透過調度，有信心夏天達成供電充裕綠燈。

(中時 )