臺鐵太魯閣列車在花蓮地區發生了嚴重事故後，LINE Pay與衛生福利部就已宣布即刻起合作啟動「0402太魯閣號愛心捐款專案」，讓民眾可以透過LINE Pay愛心捐款平台即時捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡、LINE POINTS點數進行捐款，以100元為1個單位，而當中也不收取手續費，善款手續費將由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行及國泰世華銀行吸收，希望拋磚引玉能讓各方幫助受難者家屬。

4月30日前進入LINE Pay主頁後，往下拉即能看到「愛心捐款」的選項，點選「太魯閣號捐愛心」專案即可進行捐款。（翻攝手機畫面）

4月30日前進入LINE Pay主頁後，往下拉即能看到「愛心捐款」的選項，點選「太魯閣號捐愛心」專案即可進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款，捐款以100元為1個單位，民眾可以在1到99個單位中選擇想捐贈的金額，單次捐款金額最高上限為9900元，同時LINE Pay也建議民眾可選擇以上5家將吸收手續費之銀行卡片進行捐款，以提升捐款效益，捐款金額由LINE Pay代收並轉付衛生福利部賑災專戶，捐款將全數用於此次「太魯閣號事故案」，募款人為衛生福利部賑災專戶，指定0402太魯閣號事故專用，款項將由衛生福利部提供協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持。

用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款，捐款以100元為1個單位，民眾可以在1到99個單位中選擇想捐贈的金額，單次捐款金額最高上限為9900元。（翻攝手機畫面）

詳細捐款資訊如下：

LINE Pay捐款網址: https://lin.ee/7BczRW4/qlah（請於手機上開啟連結）

募款人為衛生福利部賑災專戶，指定「0402太魯閣號事故案」專用。

捐款金額由LINE Pay代收並轉付衛生福利部賑災專戶。

請務必於頁面中留下姓名、身份證號碼及地址，日後會於捐款活動結束後統一由衛生福利部社會救助及社工司寄發捐款收據。若有捐款收據問題，民眾可撥打1957福利諮詢專線或02-85906626。

募款期間：2021/4/5, 9:00 ～ 2021/04/30, 23:59。

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