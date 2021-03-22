冷空氣增強！氣象局台北測站今下午測到12度，宣布冷氣團升級為強烈冷氣團，氣象局表示，這波冷空氣比預期還冷的原因是下雨明顯，加上中午有波水氣進來，所以溫度降得比較低，氣象局長鄭明典指出，這有可能是最後一波大陸冷氣團，下一波可能要等到下個冬季了。

鄭明典PO出台北3月20日11時到22日11時的氣溫變化圖，從27度驟降到14度。(翻攝自鄭明典臉書)

氣象局預報員張承傳表示，截至下午3點，最低溫出現在新北市富貴角、新竹以及桃園，這三個測站都測得9.6度的低溫，主要是下雨明顯，中午有波水氣進來，所以溫度較低，提醒今天下午到晚間，北部地區氣溫偏低，局部地區氣溫10度左右，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣下探10度以下。

鄭明典今天在臉書發文，指出這有可能是最後一波冷氣團，因為今年南方系統的季節進度似乎有點快，暖空氣蠢蠢欲動，所以下一次大陸冷氣團影響有可能要等下個冬季了，「每年季節變化過程都不太一樣，需要再觀察！」

對此，網友紛紛留言：「Bye bye，冬天」、「不缺冷氣團只缺水」、「進入4月後會越來越熱又沒雨，慘了」、「有冷，夏天變冬天了 」、「今天屏東真的有冷到，換回長袖上衣！」、「我們現在確實比較需要南方系統的雨水」。

氣象局則表示，接下來也許還有機會出現冷氣團，以氣候上來講4月還有機會，只是機率降低。

氣象局說，周二晚間至周三華南雲雨區東移，中層水氣仍多，雖然周二白天冷氣團減弱，但回溫幅度不明顯，高溫20度，低溫15、16度左右，不會像現在這麼低。屆時北部、東半部有局部短暫雨外，中部山區也有局部短暫雨，周二下半天至周三上半天這段期間，水氣較多時，中台灣靠近山區的平地降雨機率也會提升，其他地區為多雲的天氣。

(中時新聞網)