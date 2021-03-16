資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

對於已婚的民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳疑似傳出緋聞，王定宇昨（15）日上午閃電現身立院，強調「這就是一個租屋、房東房客的關係」，他也不想租了。國民黨籍台北市議員王鴻薇質疑，雙方假設真的是房東房客關係，顏若芳為何不能做發言人？當房東有錯嗎？羅智強認為，關鍵只在一句話：「難道你要投國民黨？」黃暐瀚也直言，「這有甚麼辦法？」

已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到頻繁進出民進黨發言人顏若芳住處，王定宇昨（15）日上午閃電現身立院，8點多、10點多一共2次對外說明。王定宇對租屋問題澄清，事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還要再找。

王定宇強調，從一開始到現在太太家人都很清楚，「這就是一個租屋、房東房客的關係」，他太太從租屋到不租都清楚。被問到未來如何解決居住問題，王定宇說，他之前就找了好幾個地方，顏若芳的地方是其中一，之後還會再找，8000元對他來講很貴，只有一個床位而已。

對此，國民黨籍台北市議員王鴻薇15日《中天辣晚報》中說，王定宇和顏若芳假設真的是房東、房客關係，王定宇還嫌8千塊房租貴，那顏若芳為何要道歉？且為何不能做發言人？當房東有錯嗎？

國民黨籍台北市議員羅智強15日在《大新聞大爆卦》表示，王定宇應該不在乎這些事情，因為選民還是支持他，有些媒體也不追，完全不顧媒體天職，只要黨籍正確，可以完全不在乎。關鍵也不在於王定宇回應合不合邏輯，關鍵只在一句話：「難道你要投國民黨？」

黃暐瀚也同意，如果真的是房東房客的關係，又為何要躲？不過先前蘇震清相關案件，很多支持者就表態：「為了台灣建國而貪污，可以接受啦！」他無奈說，「這有甚麼辦法？」

(中時新聞網)