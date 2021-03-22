陳文茜主持《TVBS文茜的世界周報》、《VBS文茜的財經世界周報》」，近日收視穩定，她卻在臉書透露近來心情「悲欣交集」，將在25日迎來63歲生日的她日前錄影，該電視台總經理劉文硯、台長王偉芳與製作單位特別準備小驚喜，在錄影空檔獻上鮮花與蛋糕，祝賀她生日快樂。陳文茜驚喜之餘，卻也透露擔心在醫院的愛犬病情，於是將生日第一個願望送給牠：「不管牠未來人生的答案是什麼，希望至少沒有太多痛苦。」

該集來賓之一是淡江大學國際戰略所副教授黃介正，他首次上陳文茜節目，梳化時與陳文茜寒暄：「記得我們第一次見面是哪裡嗎？」黃介正憶起第一次和陳文茜見面，是在美國華盛頓政治學年會上，他當時在駐美代表處工作，陳文茜約莫32歲，還是個研究生，卻讓人很難不注意到她，讓陳文茜不禁感嘆時光飛逝。

陳文茜將生日首願給愛犬。（TVBS提供）

錄影告一段落，棚內響起生日快樂歌旋律，陳文茜見到特別準備的精緻訂製蛋糕，笑著驚呼：「你們是不是被我逼成了美學強迫症？」她緊接許願希望愛犬早日度過難關外，第二願大家平安快樂，最後希望集結大家力量，一同關心國際上不平安快樂的人，她並以「天的無情，不必是花的末日，也不是我們的末日」表述近來心境。

(中時 )