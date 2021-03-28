資深男星廖峻早年活躍秀場，與澎澎搭檔綜藝脫口秀雙人組「廖峻與澎澎」紅極一時，近年來轉戰八點檔和電影圈，是觀眾相當熟悉的演員面孔。不過，廖峻2018年二度中風便較少出現在幕前，兒子廖錦德近日在節目中揭露父親的身體狀況，雖然逐漸好轉，但難以再拍戲了。

廖錦德日前在節目《新聞挖挖哇！》表示父親廖峻歷經兩次的中風後，已經影響到語言能力，即便把耳朵靠很近，還是聽不太清楚父親在說什麼，還好經過調養和復健，廖峻的健康才逐漸進步，雖然現在講話速度不快，但至少已經算聽得清楚，生活起居也能獨立，不太需要其他人的照顧，不過廖錦德表示父親目前還在持續進行復健、中醫針灸等相關治療，

廖錦德坦言，很多劇組知道廖峻逐漸康復後，都提出戲約邀請，希望父親能再回到螢光幕前演戲，但是父子倆討論過後，認為健康狀況並不適合再拍新戲了，以前父親早已習慣拍戲的疲勞而不感到累，導致沒察覺到身體已不太能負荷；經過種種考量，廖錦德說父親未來會減少戲劇工作。

事實上，廖峻去年還有接拍電影《喜從天降》，當時他表示已慢慢在復原，兒子也會盡量陪伴，「但會有一些停滯期，進步也不是一天、兩天的事」廖峻自認身體沒什麼負擔，但還是不熬夜、不要工作太久，「這種事醫生也沒有辦法保證，所以還是盡我們自己的能力就好」。

(中時新聞網)