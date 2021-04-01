富士達保險經紀人董事長廖學茂第三本著作《成功的祕道：人脈學院》三月底發行，並於北中南等地舉辦三場新書發表會。

3/28台北首場活動，即吸引超過300位讀者慕名而來，長期投身公益的廖學茂，秉持回饋社會的理念，決定將《成功的祕道：人脈學院》所有版稅收入（扣除人事成本後）全數捐贈「張老師基金會」作為服務經費；不以營利為目的，希望著作能協助讀者們成功建立人脈，繼續創造善緣。

廖學茂15歲來到台北、20歲五專畢業、30歲才擁有大學文憑，40歲唸完政大EMBA、50歲赴北京大學光華學院繼續攻讀EMBA，到60歲考上台大EMBA，成功後持續投入公益志業，為天地立心，建立社會影響力，傳播「人生以服務為目的」的使命感。

台北場活動參與嘉賓也有許多是廖學茂在政治大學、北京大學、台灣大學及救國團「張老師」基金會就學或行公益時結交的同儕朋友，親臨力挺更顯用心經營人脈的重要性。

新書發表會中，廖學茂分享書中幾段精要，其中求學時一位教授說的故事讓他印象深刻：一個班級中，成功的通常不是那些第一名的人，而是那些人際關係好的人，由此可見人脈的重要。新書中收錄許多小故事，用最淺顯易懂的方法，說明人脈成功術；讀者們可以經由不同的小故事，驗證各種有用、有效的學理。

書中提及「有用的人脈」、「人脈如何斷捨離」、「怎樣搭建自己的人脈舞台」、「人家怎樣才會幫助你」、「怎樣請求最有效」等等建立人脈和金脈的大方向及小細節。

廖學茂說，《成功的祕道：人脈學院》這本書是為了公益，也是教導大家如何運用擴展人脈追尋幸福的第一本書。青年學子可以為建立人脈及早做好準備，社會新鮮人可以瞭解如何快速擴展人脈，而成功人士也能藉此學習如何精進人脈，希望幫助不同年齡層的人建立自己獨特的「人脈金礦」。

(工商 )