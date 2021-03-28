江宏恩(左)和太太終於完成爬玉山的心願。（艾迪昇傳播提供）

江宏恩夫妻倆在排雲山莊過一夜。（艾迪昇傳播提供）

江宏恩特地將過世愛犬Jumbo的項圈掛在右胸口前。（艾迪昇傳播提供）

江宏恩和太太繼去年11月攜手完成鐵人三項，又完成一項人生清單！夫妻倆上周四、五2天再度挑戰體能，與親友一起凌晨登上玉山頂，實現兩人朝聖台灣最高峰的心願。由於此趟行程深具紀念，江宏恩特地將過世5年愛犬「Jumbo」的項圈掛在背包上，想像「Jumbo」跟著他和太太一同攀上玉山、眺望整個台灣，江宏恩說：「當踏上最高點的那一刻，想到完成自己的願望，真的有點想哭。」

江宏恩曾主持《台灣探險隊》，看過台灣大山美景，登玉山的念頭一直放在心底，也曾和太太約定一定要去朝聖台灣最高峰，所以趁拍戲空檔，再約了姊姊、小舅和其他親友，一同完成夢想清單。原本第一輪抽籤沒抽中，讓江宏恩有點小緊張，所幸第二輪就順利中籤。一行人週四在塔塔加集合，準備走10公里到排雲山莊過夜。出發前，江宏恩特地拿出一小瓶酒灑向天地，他說：「大自然天候是變化莫測的！所以我學習原住民朋友登山灑酒敬天的習慣，祈求山神保佑我們安全平安。」

所有人一路緩步到了排雲山莊，由於隔天凌晨2點就要出發登頂，所以晚上8點就得關燈，江宏恩苦笑：「不習慣早睡再加上興奮期待，所以也就這樣翻來覆去到起床了！」周五凌晨2點一到，江宏恩沒等鬧鐘響，就自動起床摸黑動身。眾人趕在日出前登上海拔3,952公尺的玉山頂，見到日出那一刻，江宏恩頂著攝氏零下2度的大風，心情忍不住激動，「終於踏上台灣最高點，有點想哭，除了真的不容易外，也被這玉山最高點的美景深深迷倒，也感動自己最終有完成願望」。

江宏恩這次完成人生清單的行程，除了有太太、姊姊一起同行登頂，他還感性地隨身帶著過世5年愛犬「Jumbo」的項圈，他說：「玉山是個不容易登又相當值得紀念的標地，所以這次登頂我就帶著Jumbo的頸圈，掛在我的登山包上，也算是我帶著愛犬登玉山。」這次成功登上玉山，江宏恩有許多感動，也對大自然多了更多敬重，若有人恭賀他成功「征服」玉山，他會連忙更正，並解釋：「人在大自然裡很渺小，大自然要毀掉人非常容易，人是永遠不可能征服大自然，所以我們只有尊重大自然、愛護大自然，才能夠永遠有這麼美麗的景色欣賞！」至於下次要挑戰哪座山？他大笑說：「先讓我陶醉一下這趟朝聖玉山的過程中吧！」

(中時 )