台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段後，目前正在進行第二階段連署，宅神朱學恒今(28日)前往台中，與罷免案領銜人楊文元一起進行直播，過程中，他也接受媒體採訪，並直言陳柏惟的豬隊友很多，好戲也在後頭。

宅神朱學恒今（26）日在台中接受《中天》訪文時笑稱，陳柏惟的豬隊友很多，不停幫陳柏惟挖洞，把所有人支持罷免陳柏惟的都打成黑暗三部曲，都要毀掉台灣？

朱學恒指出，國民黨都快要把自己埋起來，陳柏惟還把罷免還推給國民黨，陳柏惟與公投為敵，到底要怎樣？現在台中缺水，陳柏惟又有做什麼 ？怎沒有去爭取資源？宅神說，因為陳柏惟是小綠，所以不敢批評綠營，綠營也沒有要理他。

宅神更說，對抗罷免就是不好的事，民進黨有人說挺陳柏維，但新潮流有人出來挺陳柏惟嗎？新潮流自己就可以選了，講白了，就是說說而已。

罷免人士也呼籲，罷免陳柏惟最後一哩路，希望大家能連署，不要再吃萊豬，為了故鄉、為了子孫，今天勇敢站出來，台灣人做主，拜託拜託，最後一哩路總動員，把票催出來！

(中時新聞網)