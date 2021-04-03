冠軍賽PK全記錄::北市大學vs輔仁大學::::男一級 109UFA大專足球聯賽

大專足球聯賽男、女一級冠軍戰昨天都靠PK決勝，男一級北市大與輔仁大學在正規90分鐘、延長30分鐘均未破門，PK戰輔大兩度「打鐵」，北市大則靠後衛鄭知桓在第5點操刀破門，以4比3完成3連霸，也是近11年第9度「全國制霸」。

北市大完成3連霸後全隊與冠軍獎盃合照。（北市大提供）

大專聯賽男一級踢到4強決賽，除季軍戰銘傳大學以3比0完勝台灣體大，兩場4強準決賽與冠軍戰都無法在正規90分鐘分出勝負，輔大甚至在4強就和台體踢到PK戰，才驚險殺入決賽，今天決賽和北市大鏖戰120分鐘也互繳白卷。

PK戰輔大先取得優勢，門將賴柏綸第1點就撲出北市大林凱恩的射門，前兩點踢完輔大以2比1領先，未料第3點輔大魯程恩的高角度射門正中門楣，第4點林明偉的左腳勁射則打中右側門柱，北市大靠林偉傑、馮少祺連續破網反超。第5點輔大吳彥澍以大膽的「勺子」射門追成3平，但讓賴柏綸撲錯方向的鄭知桓射入球門右側，仍助北市大衛冕金盃。

北市大球員賽後將助理教練蘇德財拋到空中慶祝奪冠。（北市大提供）

北市大的3連霸今年格外辛苦，尤其預、複賽兩度碰頭都不敵輔大。總教練張武業表示，前兩場都輸給輔大的防守反擊，今天在防守部分做好協防，減少對手的反擊機會，才能留下這座冠軍。

輔大在正規賽的傷停補時階段差點完成絕殺，總教練洪慶懷表示，沒把握機會的結果就是輸球，只能明年再來。不過大專聯賽落幕，北市大及輔大好手將分別化身展逸天行者與航源FC，在4月11日開踢的企甲聯賽延續龍爭虎鬥。

(中時 )