桃園市政府消防局第一大隊桃園區消防分隊3日在桃園區第一公園化公墓舉辦金清明節防災暨防縱火宣導。（消防提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府消防局第一大隊桃園區消防分隊3日在桃園區第一公園化公墓舉辦金清明節防災暨防縱火宣導，並利用工業區汙水處理廠放流水進行水袋發放活動，另外現場更使用首次對外亮相的消防車造型兒童電動車以非定點式將水袋運送至民眾手中，同時提供小朋友搭乘體驗，希望在清明祭祖慎終追遠同時，不忘火災預防工作，維護山林環境。

清明掃墓時期，各地公墓雜草火警發生不斷，加上水資源短缺，使救災難度更是雪上加霜，因此為避免民眾掃墓時焚燒金紙及雜草造成延燒情形，桃園市政府消防局第一大隊大林消防分隊協同大有分隊、桃園分隊、中路分隊及義消志工們於桃園第一公園化公墓入口處設置清明防火防災、住宅用火災警報器、水域防溺及一氧化碳等宣導及體驗活動，同時現場亦進行水袋發放，惟近期水資源嚴重短缺，為了配合政府抗旱政策，本次水袋用水特地使用龜山工業區汙水處理廠放流水，藉此提升水資源再用率，現場也安排一連串精采宣導活動，並提供精美禮品贈送給參與活動民眾，希望藉此提升民眾防火防災觀念。

大林消防分隊長李政諺表示：以往不少民眾在掃墓燃燒雜草或金紙時因未保持適當距離或離開後未確實撲滅餘燼，造成火勢擴大延燒，甚至波及民宅或車輛，加上墓地水資源缺乏且消防車輛不易抵達，搶救上困難重重，因此特別呼籲民眾掃墓時應注意牢記「4不2記得」口訣，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼和「記得」隨手收拾垃圾，確認餘火澆熄後再離去，大家共同提升防火意識，避免災情，並珍惜水資源。

(中時 )