大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，將於4月9日深夜11時起駕、18日回鑾，遶境期間，台中警方透過M-Police及高解析監視鏡頭等科技工具全程掌握遶境動線，另警力全程跟轎及蒐證；台中市警局長楊源明呼籲，因應疫情，民眾配合廟方實名制登記、配戴口罩、「不鑽轎」，小心個人財務，勿成為扒手眼中的肥羊。

台中市警察局刑事警察大隊預防組指出，大甲媽祖在台中市區遶境期間，全程規劃優勢警力，並安排制服警力加強交通疏導，維持秩序外，另防止遏阻包括，搶轎衝突、街頭暴力鬥毆事件發生，刑事人員全程跟轎及蒐證，加強防範類似不法情事發生。

警方表示，近年來台中市雖未有信徒或宮廟轎班因搶轎引發激烈衝突，但今年仍由各分局及刑警大隊偵查隊長親自訪查轄內欲前往迎接駕之大型宮廟團體，瞭解相關迎接駕地點，部屬警力防範轎班交接引發衝突，並約制告知活動過程中如有發生聚眾鬥毆等情，將依違反刑法第149、150條妨害秩序罪移送地檢署偵辦。

警方指出，遶境現場針對職業扒竊慣犯，加強辨識、監控，另由轄區分局加強防竊宣導，協請治安民力或警察志工動員人數或增加立牌數量，於人潮聚集處所增設自動廣播器（大聲公）播放防竊警語，以提升防竊效果，有效維護民眾財產安全。

台中市警局長楊源明說，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，將人潮湧現，為有效防制竊盜案件發生，警方除加強巡邏、守望民眾停車處，防範宵小破壞車窗竊取財物；屆時將全力動員，確保遶境秩序。

(中時 )