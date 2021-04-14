嘉義縣環保局在大甲媽遶境新港期間，回收紙餐具1980公斤，相當於10萬人次信眾使用量。（嘉義縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新港清潔隊仍維持往年超高效率，在媽祖離開嘉義縣境時，幾乎是同時跟在人潮後方完成道路等環境清潔工作。（嘉義縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

環保局鼓勵民眾參加媽祖遶境活動自備餐具，對於忘記攜帶餐具的民眾，貼心推出「環保餐具租借機」。（嘉義縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年在大甲媽遶境、駐駕新港鄉奉天宮期間，在新港各街道設置70個垃圾桶及資源回收桶，並擺設資收宣導攤位、媽祖碗筷租借機及環保餐具租借站，事後統計，垃圾清運量較去年同期減少5.27％，資源回收量較去年增加9.27％，其中回收紙餐具1980公斤，相當於10萬人次信眾使用過。

嘉縣環保局鼓勵民眾參加媽祖遶境活動自備餐具，對於忘記攜帶餐具的民眾，貼心推出「環保餐具租借機」，租借的不鏽鋼碗筷特別雷射雕刻上媽祖圖像，大受民眾好評，共租借427次餐具，其中有132個餐具民眾用完留下作為紀念，另，環保局也與好盒器公司合作，提供食品級塑膠餐具供租借，完成租借的可獲得環保局提供的「資源回收造型雞蛋糕」乙分，租借達17人次。

此外，環保局動員同仁在定點宣導及協助民眾做好資源回收分類，宣導用餐後一次性餐具要落實「清理、分類、堆疊」3步驟，不但成功提高資源回收量，回收餐具數等同10萬人次信眾使用量，垃圾減量及資源回收雙管齊下，效果顯著。

同時環保局也結合新港鄉公所清潔隊組成環境巡查維護小組，針對垃圾、資源回收站及附近主要街道、攤商擺設地點進行環境巡查及即時清掃，而新港清潔隊仍維持往年超高效率，在媽祖離開嘉義縣境時，幾乎是同時跟在人潮後方完成道路等環境清潔工作，迅速恢復新港市容，可說是每次大型宗教活動的幕後無名英雄。

(中時 )