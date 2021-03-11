「博愛座也未免太容易有爭議了」。近日一名女網友因生理痛，搭乘捷運時又遇到下班尖峰時段，她只好坐在博愛座上休息，不料卻遭一名婦人怒嗆「滿55歲了嗎？博愛座是給65歲以上的人坐的」，令她當場爆氣。

該名女網友昨（10）日於臉書社團《爆怨公社》大吐苦水，長期飽受生理痛之苦，捷運又滿是下班人潮，她只好坐在博愛座稍作休息，孰料一名婦人上車見狀，劈頭就問「小姐，妳滿55歲了嗎？」她語帶無奈地回應「我生理痛不舒服，需要我掏衛生棉給妳看嗎？」

原PO表示，當下該名婦人沒有再多說什麼，直到她要下車時，對方拉開嗓門又補了一句「博愛座是給65歲以上的人坐的！」令她當場傻眼，也不想再吞忍了回嗆「活得久了不起？下面那句請優先禮讓給有需要的乘客是空氣嗎？」不如取消博愛座，設置孕婦專座就好，最後痛批該名婦人「說話都中氣十足，幹嘛跟經痛的人過不去？」

貼文曝光後，不少網友都替她抱不平，「最討厭倚老賣老的人」、「博愛座明明就跟年紀沒關係啊」、「阿姨停經了，當然看你還會經痛很不爽」、「你要體諒他沒月經來」、「坐博愛座的就要被言語霸凌嗎？」

原PO也在留言處補充，當時身邊還有其他乘客替她發聲「有需要的人就能坐」，該名婦人自知理虧，之後就趕緊下車逃離現場了。

(中時新聞網)