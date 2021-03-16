20-29歲年輕股民持股前20名清單。（翻攝臺灣集中保管結算所臉書）

台股近期衝破萬六新高，吸引不少年輕人投入股市，據集保數據顯示，金融股去（2020）年最受20-29歲股民青睞，持股前20名中有10檔金融股，前三名分別為玉山金、ETF元大高股息（0056）和中鋼，且護國神山台積電未上榜。對此，網友驚呼「這清單看起來像50歲才會買的」、「金融股就是因為便宜啊」。

「臺灣集中保管結算所」在臉書公布大數據分析，去年20-29歲股民持股前20名排行榜中，金融股囊括10個席次，排行第1名為每年配股配息的玉山金，平均每百人就有8人持有；第2名持有人數最多的元大高股息ETF（0056）同樣將近8%佔比；至於中鋼則滑落到第3名。

集保指出，除了玉山金之外，其他金融股持股包括中信金、兆豐金與第一，排名為4、5、6名，這些公司配股配息相當大方，而其他金融股如合庫金、台新金、華南金、開發金、台企銀，以及國泰金也入榜。

隨著指數型投資逐漸為人熟悉，加上投信與券商的推廣，3檔ETF商品也納入年輕人投資口袋名單，元大高股息ETF一舉衝到第2名，而國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G（00881）同樣進榜。

與2011年相比，當時年輕股民（20-29歲）持股庫存前3名，分別是中鋼、鴻海與友達，同樣有7檔金融股擠進排行前20，即使過了近10年金融股仍受投資人喜愛，由於當年ETF商品不多，因此沒有任何一檔ETF擠入排名。

這份年輕人持股名單曝光後，引發批踢踢網友熱議，不少人回應「上榜的2883 2887 2889都很便宜」、「都是老人臭標的 笑死」、「年輕人存骨是在？ 要買高風險的股票才能脫離資本主」、「這是真20歲 還是假20歲的父母人頭戶」、「不可能 年輕人都在當沖啦」。

至於台積電未上榜，其他網友認為，「台積電太貴買不起啊」、「ETF裡面包一堆台積電呢」、「誰要買台積電 我都買合一」、「台積電只會跌，買幹嘛」。

(中時新聞網)