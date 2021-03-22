【愛傳媒特約記者吳思賢報導】許多台灣民眾還得意於台劇擠上了國際知名的影音平台Netflix，但事實卻是連續幾部台劇在Netflix的收視都不太理想。知名編劇王瑋在台藝大演講指出，網路平台與網劇的興起，出現了兩大挑戰，造成台劇衝擊。

王瑋3月19日到國立台灣藝術大學演講，從寫作方式談影視美學，特別指出，因為網劇興起，傳統電視劇與電影的差異漸漸消失，網劇與電視劇的電影感快速增加，本土編劇應該要注意。

王瑋說，台灣的60分鐘電視劇（扣除廣告破口剩42分鐘），大約會有20-25場，換算成60分鐘大概有30場戲。相較之下，《后翼棄兵》、《無照律師》這些網劇，每60分鐘大概有45-60場戲。

最近剛出版《淡入：影視劇本格式與寫作》一書的王瑋指出，很多網劇的場次更多，已經接近電影，場次多，節奏就快；當然，場次多，要花的預算就高。王瑋說，國際影音平台帶來的不只是機會，也是挑戰，因為當台劇要在同樣的平台上跟世界各國的網劇競爭，最起碼在場次帶來的電影感以及相關的預算上就不能輸，這是兩大考驗。然而在實際上，當前台劇的拍攝預算，遠遠不如國際競爭對手。

王瑋說《后翼棄兵》、《王冠》用電影思維在拍網劇，可能拍個兩、三場戲，一百萬就沒了。對觀眾來講，網路帶來的可選擇選擇性太多了，以致於看了前面幾分鐘如何不滿意的話就會棄劇，這已經變成常態，台劇未來要怎麼面對這樣的競爭，必須好好思考，他期勉有志從事編劇工作者，應該常常在追劇時，認真分析這些當紅的網劇到底有多少場戲，從中學習。王瑋在演講時特別提到，他先前應邀到新加坡演講，發現海內外影視圈到處都可以遇到台藝大校友，成就傑出。

這場演講是由國立台灣藝術大學高等教育深耕計畫補助，廣播電視學系教師專業社群辦理，主持人為賴祥蔚教授。

(中時新聞網)