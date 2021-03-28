世界衛生大會（WHA）5月底登場，我國能否受邀仍未知，但美國頻頻加油助攻，日前一場對抗伊波拉病毒的視訊高階會議，我駐美代表蕭美琴和官員與世衛組織（WHO）祕書長譚德塞線上合體，對此，網友驚呆表示，去年民進黨和側翼網軍是怎樣污辱譚德塞，現在沒有川普，膝蓋軟掉了？

美國眾議院外委會在美東時間25日剛通過挺台參與世衛法案，隔日（26日）一場由美國國安會、世界衛生組織非洲區署（AFRO）、非洲聯盟疾病管制署（African Union-Africa CDC）、西非衛生組織（WAHO）共同舉辦的「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，美國國務卿布林肯、譚德塞等都現身會議；台灣方面也受邀出席，由蕭美琴等台灣代表與會，並加碼捐贈25萬美元共同抵抗伊波拉。

對此，網友譏諷表示，「這樣怎麼對得起1450」、「川劇變臉嗎？那就向中示好吧」、「膝蓋突然軟掉了」、「去年陳時中和民進黨以為有川普當靠山，可以拉下老譚取而代之，梁子早就結下，現在準備吃屎了」、「反正美國要我們怎樣做，跟著做就對了」。

網友會發出如此感嘆，也不是沒有原因的，猶記得去年新冠疫情爆發初期，譚德塞配合北京論述，延誤防疫的黃金時機，最後導致新冠病毒肆虐全球，因此成為眾矢之的，當時綠營側翼臉書、PTT，出現許多辱罵譚德塞是尼哥、黑鬼、彈到屎等非理性的爭議留言，氣到譚德塞本人在記者會上激動作出反擊，稱攻擊都是來自台灣，被點名的外交部反擊怒批，譚德塞指控毫無依據，要向台灣道歉。

(中時新聞網)