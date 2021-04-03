大悲無言，本來只想默哀，不願多說。但看到蔡政府官員荒腔走板的道歉秀、慰問秀，甚至還不忘加強大外宣，真有點看不下去。

近年來台鐵事故頻傳，和管理官僚化、硬體老舊、沿途山坡護理不善等脫不了關係，兩年半前普悠瑪號超過18人喪生、200多人受傷的出軌翻覆意外餘悸猶存，卻未能痛定思痛、亡羊補牢。4月2日太魯閣號撞上邊坡滑落的卡車，目前已造成51人死亡、178人受傷。

台灣常有地震風災，很多地方山體鬆動，引發土石流，但在重要交通線兩旁，山坡防護網的覆蓋率並不高，8年8800億的前瞻預算，花在水環境與交通建設方面數以千億計，結果搞到全台大缺水，交通安全更是一點保障都沒有。

軍機接二連三的掉，潘穎諄上尉到現在還找不到。火車一再出事，每次都是死傷慘重，我們印象中軌道交通應該是最安全的出行工具，如今台鐵卻變成「屍速列車」。

牝雞司晨，德不配位，必有災殃，今年清明時節沒有雨紛紛，但路上行人卻是連連斷魂。蔡政府每年花大把銀子從美國購買昂貴的武器，真有需要時也不曉得能否派上用場，這些武器並不能為台灣換來和平與安全，若能把錢花到民生刀口上，用來更新硬體，把台鐵老舊機件更新、鋪好路旁的防護設施，才是釜底抽薪之計。真不想再看到蔡政府官員下次又集體上演鞠躬道歉老戲。