4月7日，言論自由日，蔡英文在臉書上留下這麼一段話：「...我們都需要守護這項珍貴的自由。尤其，這幾年每當台灣遇到災害時，也會出現一些不實資訊在流傳，其中甚至會包括來自境外的假訊息。」

同一天，她在民進黨中常會中提出改革台鐵三大方向，並強調「改革台鐵，責無旁貸」，要大家「不必懷疑政府改革的決心」。不過，媒體挖出2018年普悠瑪事故發生後，她也承諾過「一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心」。

回溯這兩三年台鐵發生的大小事故，事實證明，蔡英文所謂的大刀闊斧改革，純屬空話、謊話。

就在蔡英文提醒國人防範境外假訊息時，台北地檢署起訴了因假共諜王立強檢舉而遭國安單位羈留在台的港籍企業人士向心夫婦。

國安單位羈留扣押向心夫婦，全憑假共諜王立強的隔海檢舉。沒有證據，全憑假共諜兩片嘴皮和不具公信力的澳洲網媒報導。試問，國安當局如何證明王立強的說詞為真？不能證明，如何能依境外假訊息辦案？如何能依假訊息扣押外籍的向心夫婦？這樣無憑無據的羈押與起訴，不侵犯人權嗎？向心夫婦投資台灣變洗錢，旅遊台灣變羈押，本將我心向台灣的港人，豈不嚇壞了？

事實證明，絕大多數的假訊息來自於政府內部，來自推諉卸責的政客，和那些幫腔作勢、為虎作倀的媒體人士！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※