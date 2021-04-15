台鐵太魯閣號2日發生重大事故，造成49人罹難、216人受傷慘劇，衛福部賑災專戶，已募款逾10億元。但政府列舉捐款用途7大項目，包括生活扶助、醫療、教育、心理重建等，都是台鐵應該賠償的範圍，引發爭議。總統蔡英文表示，善款將會100%專款專用，請大家放心。針對善款的運用，工運人士鄭村棋直嗆，蔡總統根本連管都不應該管。

總統蔡英文14日在臉書、LINE帳號表示，台鐵太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100%專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助，以及其他關懷支持服務，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者聲請國賠的權利，請大家放心。

鄭村棋15日在政論節目《新聞大白話》舉例指出，如果有人發生車禍，民眾發現那位傷者很可憐，就捐款給傷者，這個肇事者卻說，「錢幫你收、我幫你管」。鄭村棋指出，台鐵太魯閣號這件事情，政府是肇事者，不是只有釀禍的工程車司機李義祥而已，政府也要共負這個責任，憑什麼把善款弄在手上，然後由你來分配、由你處理，這種都不是正常人會做的。民進黨政府都非常奇怪、超乎常態，這完全不合乎常理。

針對太魯閣號善款的運用，總統蔡英文強調，請大家放心。他們會好好運用。鄭村棋嗆說：「憑什麼妳來講，妳根本不該管，妳連管都不應該管。」鄭村棋指出，政府這個角色，協助人家怎樣把募款的組織組起來，然後監督就好了，政府憑什麼管怎樣運用募款，直接插手就不對了，這樣即使做得再好，也都是不對的。

(中時新聞網)