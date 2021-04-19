台鐵太魯閣號事故造成49死，衛福部在事故發生後開設捐款帳戶，成功募得11億元的國人愛心，但後續分配方式卻引發爭議，國民黨立委陳玉珍質疑，捐款管理及監督委員會的災民代表比例過低、捐款監督作業要點尚未公布、過去僅有0.7％的善款用於罹難者等問題，都有待衛福部進一步釐清。

陳玉珍表示，衛福部針對這次的善款分配已召開兩次會議，但捐款監督作業要點卻尚未公布，這樣開會以及決議是否具效力？衛福部是否能先將目前版本公開？以昭公信？

陳玉珍進一步質疑，4月12日時衛福部組成太魯閣號事件捐款及監督委員會，同時也召開第一次委員會，當時說明捐款的7大用途，結果4月16日委員會又召開臨時會，改口稱捐款百分百用在罹難者、傷者、目睹乘客上，所有善款一毛不留，如此巨大的轉變到底是誰說了算？

衛福部長陳時中對此表示，由於目前捐款監督作業要點仍在修訂，有時候怕先公布，之後再修訂會引發誤解，但現在可私下提供給委員，至於捐款用途改變，其實就是公布太早所造成，專家會議討論一開始是說最少將三分之一用於罹難者，並非只給三分之一，因此一切都是誤會。

陳玉珍還質疑，本次太魯閣號事件捐款及監督委員會的19名委員中，僅有兩名災民代表，對比過去莫拉克風災、高雄氣爆、八仙塵爆、花蓮地震等災難比例都過低，要求衛福部將來把災民代表比例法制化，對此陳時中回應，這是相當好的建議，將來會考慮將災民代表人數法制化。

網傳八仙塵爆事件僅發給每名罹難者100萬元的善款，陳時中也解釋，這是因當時有許多傷者的復健費用相當龐大，因此監督委員會就將善款較大的比例分給傷者，因此罹難者所分配的善款比例就較低。

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(中時 )