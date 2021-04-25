台灣自今年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，根據衛福部「豬肉儀表板」統計，目前已進口1800公噸美豬（含內臟），萊豬進口量為零，外界質疑「美豬去哪了？」農委會主委陳吉仲表示，進口豬肉「百分之六、七十做成加工品」。常在臉書評論時事的「宅神」朱學恒表示，豬大腸和豬腳這一類並不是給加工食品，因那個沒辦法加工，所以是直接進入我們的產品中。

衛福部「豬肉儀表板」統計，從1月1日截至4月22日為止，台灣進口豬為15464.07噸，豬的其他可食部位為5398.60噸，萊劑檢出量為零。美國豬進口為1087噸，豬其他可食部位為761.14噸。豬其他可食部位，如豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等。陳吉仲表示，進口豬百分之六、七十做成加工食品。

宅神23日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播時，有網友問「進口的美豬流向，真的都給了加工食品嗎？」宅神回說，不是，豬大腸和豬腳這一類不是給加工食品，那個沒辦法加工，而是直接進入我們的產品中。可上網去查，當年引述上下游市集的資料，台灣一年要吃那麼多豬腳，因為台灣所產的豬腳不夠，只好從國外進口。

宅神接著表示，台灣的豬大腸也是不夠，腸衣也是如此，因為我們台灣吃很多香腸，的確沒有那麼多的腸衣，所以也要從國外進口。因此那些進口的美豬流向，有很多並不是給加工食品。

(中時新聞網)