【LIVE直播】輝瑞／BNT疫苗來台有譜？ 指揮中心最新說明

華航機師越來越多人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於華航機組員，擴大篩檢由部立桃園醫院進行，每天約有200人採檢，同時也有採血液，做抗體檢測，也會安排現場打疫苗，希望提供完整的服務增加施打率，並增加整體防護力

陳時中強調，不會強制接種，鼓勵機組員打疫苗後，將來才會有鬆綁的可能，希望透過流程的完整性，讓機組員不用在另外跑一趟。

華航機師1周5人確診，引發指揮中心將檢討機組人員檢疫制度，桃園市機師職業工會今天趕在指揮中心記者會前發新聞稿強調，並非因為居家檢疫期間縮短才導致確診，因為居檢雖縮短卻要求期間不能派飛，是更嚴謹的安排；第二，有輿論認為機師打疫苗打太慢，問題是依照機組員順位，至今打疫苗也才兩周，確診個案不是正在居檢就是派飛，根本沒空打疫苗。

外界關心，這次機組員感染，是否應該緊縮機組員管居家檢疫天數從三天回到原本的五天，陳時中表示縮短天數部分，要看看有沒有要調整的空間，整個檢疫擴大篩檢告一段落後，再來看看狀況。

陳時中認為，現在的方式比原來的方式，我覺得現在這樣還可以，七個裡面有三個是在居家檢疫期滿要求採檢踩出來的，比之前五天內可以派飛的情形我覺得這樣還比較確實，不過還是要都先走過一遍，看當中的傳播鍊有沒有存在，再來討論是否要加嚴，並看是否要加強接種疫苗。

指揮中心強調，過去機組員五天的時候要採檢，若還沒到五天，可以先派飛，這樣會採檢不到，現在的規定是居家檢疫三天不能派飛，且滿了一定會採檢，整個篩檢更加嚴謹。

指揮中心日前統計，目前AZ疫苗，長榮機師接種235位、華航接種44位。陳時中說，不用強調誰快誰慢，不是要怪誰，只是為了自己跟整個團隊越快打越好。每家公司有不同制度排飛的情況各有不同，但不用比較。現在會盡量安排更方便施打。

(中時 )