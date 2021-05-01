諾富特飯店一名確診主管3度前往新北市三重某診所看病，該醫師昨受訪時嘆氣表示，他都有詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史以及群聚史），最後是接到中央通知才知病患是該主管，對此，媒體1日向新北市長侯友宜提問，是否覺得應該要開罰？侯友宜回應，這是中央的權責，呼籲中央亡羊補牢，為時不晚。

指揮中心30日表示，案1120曾三度到新北診所就診，該醫師昨日受訪表示，諾富特主管最近3次來看診的時候，他都有詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史以及群聚史），但詢問什麼對方，對方都說「沒有」或不願回應，對此醫師感到很委屈。

是否該開罰諾富特主管未告知TOCC？侯友宜說，這是中央的權責，現在不是討論誰對誰錯的時機，但中央應該全面做檢討，現在亡羊補牢為時不晚，趕快把防疫漏洞補起來才是最重要的。

「誠實告知很重要！」侯友宜表示，病人應該要據實以告，否則應該對病人該依法處理，新北市府衛生局昨已和醫師公會幹部集結開會，探討病人隱匿消息一事，他在這邊呼籲，所有病患，看病的時候一定要把自己的職業、接觸史說清楚，才能把及時保護自己、保護別人。

(中時 )