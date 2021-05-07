38歲黃先生日前和朋友相約爬山，開車前往約定地點前先吃了半顆高山症藥物，途中卻發現看不清楚儀表板上的數字，但猜想是天色昏暗，也就沒有特別理會。隔天清晨再服下半顆高山症藥後，爬山過程卻發覺視力愈來愈模糊，下山後到眼鏡行檢查，才發現近視度數竟從350度飆升到1100度。

初次就醫時，醫生診斷他是高山症，但黃先生並非第一次挑戰高山，過去爬過更高的山都沒發生這樣的情況。改到台北慈濟醫院就診後，再經詳細檢查和問診，才發現是對高山症藥物中的磺胺類成分過敏，造成度數驟增，所幸經藥物治療後，1週後視力完全恢復。

●高山症藥物過敏未治療 恐併發急性青光眼

台北慈濟醫院眼科部主任徐維成表示，檢查發現，黃先生除了角膜到水晶體的距離明顯縮短，伴隨著近視度數急遽增加，有疑似惡性青光眼的現象之外，看不到有明顯病變，而且病人過去也沒有得過比較特殊的眼疾。

徐維成醫師解釋，「乙醯唑胺」成分的高山症藥物過敏可能是導致男子近視度數暴增的原因。(圖/台北慈濟醫院 康健雜誌提供）

考量他過去登山不曾發生類似情形，而且兩眼都出現症狀，加上第一次服藥、登山前就出現症狀，徐維成判斷很可能是藥物過敏產生的免疫系統反應。

不只是高山症的預防藥物可能引發過敏，張小姐是服用偏頭痛止痛藥，視力突然從100多度飆升至1000多度，就醫發現是藥物過敏，除了立刻停藥，配合使用散瞳劑，1週後視力才逐漸恢復，但仍可能對視神經已造成一定程度的損害。

「這種過敏表現類似兒童假性近視的生理機轉，但以不尋常的大幅度變化表現，」徐維成解釋，黃先生的情況是因為過敏使得睫狀肌水腫，進而造成水晶體前後徑加長，導致近視度數增加，而且持續一段時間都沒下降。如果持續未治療及追蹤，可能演變為急性青光眼，有失明危機。

黃先生服用的高山症藥物是「乙醯唑胺」（Acetazolamide）。台北市樂齡健康暨藥事照護協會理事曾冠燁表示，乙醯唑胺是使用非常久的藥物，可以降血壓、眼壓和腦壓，最初作為利尿劑，也可以治療青光眼，但已有其他藥物可取代，所以現在最常被用作高山症的預防藥物，而且效果好，又安全，使用很普遍。

徐維成進一步解釋，高山上因為氧氣不足，人們會不自覺的過度換氣，造成血液酸鹼度變化，類似鹼中毒的現象。而乙醯唑胺因為能經由排尿調節血液中過多的鹼離子，降低身體酸鹼度變化情形，因此能減少出現鹼中毒的機會。一般在登山前、還沒發生高山症時服用，1天2顆。

●磺胺類成分藥物應用普遍 就診應主動告知藥物過敏史

不過，乙醯唑胺除了本身可能的副作用，包括噁心嘔吐、感覺異常、食慾不振、嗜睡等，裡面還含有磺胺類成分。

曾冠燁藥師表示，不少國人對磺胺類成分過敏，而且磺胺類使用滿廣泛，眼藥水也可能有這類成分，常見過敏症狀如皮疹、皮膚瘙癢，少數嚴重的人會出現呼吸困難、休克等，但是對視力造成影響較為少見，主要還是個人體質的問題。

民眾若有藥物過敏史，一定要告知醫師。(示意圖/Shutterstock）

曾冠燁說，乙醯唑胺是處方藥，通常民眾在登山前前往家醫科門診，醫師會換算劑量，告知如何使用，民眾如果有藥物過敏史也要主動告知。雖然藥物過敏通常停藥後症狀就會緩解，但如果比較嚴重，例如已經出現氣管收縮、無法呼吸，仍要立刻急救。

徐維成也說，如果像黃先生這樣出現視力驟降的過敏反應，雖然停藥後通常就會緩解，但時間可能拖比較長或本身免疫反應過強，就有可能演變為急性青光眼，如果本身視神經又有潛在的問題，就有失明風險，因此若發覺不對勁，一定要盡快就醫。

(中時新聞網)