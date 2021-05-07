華航諾富特染疫風暴，各單位把責任推來推去，台北市長柯文哲7日表示，遇到問題就討論，對於航空機組員居家隔離天數變成3天，「我不相信我以前那些同事（指揮中心醫師）會對這個背書」，如果要背書，一定要有對應的改變跟管理。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。被問諾富特飯店感染事件，各單位好像推來推去？柯文哲指出，所以為什麼會有一個中央指揮中心，他覺得過程當中一定會遇到問題，遇到問題就討論，但只是有一點，他昨天講過，不要政治凌駕專業，政策給顧問、專家看過，大家同意了才執行。

柯文哲表示，他昨天盯航空人員的防疫規則，從一開始14天變成最後7加7、5加9、3加10，不相信以前那些同事會背書，如果要背書，一定要有對應的改變、管理，所以還是那句話，政策上的決定，覺得給那些專家CHECK過，比較安全。

(中時 )