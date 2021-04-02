比228還要多人，清明連假首日東琉線碼頭又塞爆人。（謝佳潾攝）

交通船業者為回饋乘客，舉辦「按讚分享送禮」活動。（謝佳潾攝）

清明4天連假2日開跑，東琉線碼頭一早不負眾望又塞爆人，且人潮似乎多過228連假，光民營交通船泰富從7點至10點就已疏運逾千名遊客登上小琉球，島上民宿業者喜稱，「今天萬人登島不是問題」。

泰富經理冀慶生指出，早上7點至10點已疏運逾千名遊客登島，預估今天的乘客數可達3000至4000人以上，而原本1天只有7班船，但今天為因應連假，採機動性加開船班，約20分鐘就會有1班船，預計會加開達20班以上。

「人潮似乎比228連假多！」他說，從一早的遊客乘船狀況來看，好像比228連假還要多人，大約多1倍左右，但正確人數還是得看後續發展，畢竟今天只是連假第一天。

「明天的人可能更多！」琉球陳姓旅宿業者說，依訂房率及以往經驗來看，連假第2天的人會更多，非常期待大家來小琉球玩。

而交通船業者為鼓勵國旅防疫辛勞，首次在連假期間舉辦「按讚分享送禮」活動，泰富指出，2日一早搭船時、在泰富的臉書粉絲專業按讚分享即送棒棒糖，下午起則一連4天按讚分享送船票，以抽獎的方式每天送5張船票，回饋乘客。

(中時 )