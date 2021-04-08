太魯閣號2日發生嚴重出軌翻覆意外，釀重大死傷，而有關工安、包商究責等問題，卻遲遲尚未釐清。國民黨立委洪孟楷今（8）日踢爆，該工程有6個分包商，義祥工業社只是其中之一，且僅提供怪手等器具設備，沒想到負責人卻變工地主任、一手遮天，結果交通部上上下下至今還對這個工程不了解，讓他忍不住批評，「螺絲真的鬆到一個不行」。

洪孟楷今在立法院質詢時提到，這次事件確實是人禍，承包商固然可惡、有責任，但最重要就是台鐵上下「差不多文化」造成的。

針對李義祥擔任工地主任有無違法事項，洪孟楷指出，昨日交通部報告中寫到，「本案內政部建置的工地主任系統未能發現上情」，報告中也顯示，李義祥是在去年11月19日才被審核同意擔任工地主任，洪說，但內政部工地系統沒有辦法主動追查、無法更新，一件事情就可以發現整個政府體系螺絲鬆掉了。

洪孟楷接著詢問，該工程由東新營造得標，下面有幾個包商？相關部會卻對此答非所問，讓他忍不住怒批，已經一個禮拜，今天是頭七，結果交通部上上下下還對這個工程不了解、還沒有掌握，「你們對得起剛剛9點28分的那些人嗎」？

國民黨立委洪孟楷踢爆，義祥工業社只是6個分包商的其中之一，僅提供怪手等機具設備。（圖／摘自國會頻道立法院直播）

洪孟楷指出，該工程共有6個分包協力廠商，包括鼎泰祥預拌混泥土有限公司、東興鋼鐵廠股份有限公司、立弘工程行、義祥工業社、東翔工程行、廣霖鋼鐵有限公司。其中義祥工業社的工作只有怪手、傾卸車等機具設備提供，結果沒有管理好，讓義祥的老闆當工地主任，變成本來1/6的廠商隻手遮天，整個工程都可以給他負責，所以才會在4月2日一個工地主任跑進去工地。

事發至今已一個禮拜了，洪孟楷說，有關工程到底是什麼狀況，過去這兩年工程到底怎麼做的，為什麼會有那麼離譜的錯誤，連安全防護措施都沒有，承包商當然該死，但其他單位沒有責任嗎？台鐵要怎麼負責？並當場要求相關部會在明天下班前給交通委員會一個確實報告，到底這次義祥工業社怎麼可以一手遮天。

(中時新聞網)